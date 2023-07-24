ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على 3 مواطنين بمحافظة القريات لترويجهم لمادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما ضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية .

وتم إيقافهم، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

يُذكر أن الجهات الأمنية أهابت بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة .