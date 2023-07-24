أعلنت رابطة الأندية المصرية، اليوم الأثنين، إيقاف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي المصري، مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد صفعه لاعب بيراميدز، المغربي محمد الشيبي.

وكان بيراميدز التقى بنظيره الأهلي، أمس الأحد، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة اندلاع أزمة بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، حيث وجه حسين الشحات السباب إلى المغربي محمد الشيبي، مدافع بيراميدز، وصفعه على وجهه أمام الجميع.

وقام النادي الأهلي بدوره بتوقيع غرامة مالية على لاعبه، فيما اعتذر حسين الشحات للشيبي عن التصرف الذي بدر منه، في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وبادر بتقبيل رأس اللاعب المغربي.