شهدت المباراة التي أقيمت اليوم بين النادي الأهلي المصري ونظيره بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز أحداث مثيرة كان بطلها لاعب الفريق الأول حسين الشحات.

وكان “الشحات” قد استشاط غضبا خلال أحداث اللقاء عندما تطاول عليه محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق بيراميدز، بسب أمه وزوجته الأمر الذي لك يتحمله اللاعب.

وتوجه “الشحات” نحو “الشيبي” وقام بصفعه ثم تركه، وتدخل آخرون لمنع احتدام الموقف بينهما، وبعد عدة دقائق توجه الشحات إلى الشيبي، أمام غرف خلع ملابس بيراميدز، واعتذر له عما ما بدر منه.

يذكر أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة المصرية أعلنت اليوم معاقبة “حسين الشحات” قررت إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب صفعه لمحمد الشيبي، عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري.