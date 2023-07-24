نبه مركز تنمية الحياة الفطرية بالغرامة التي تفرض على من يقوم بإطعام قرود البابون.

وقال رئيس مركز تنمية الحياة الفطرية،محمد القربان، إن هناك قرار وزير ينص على أن إطعام قرود البابون يعد مخالفة وتكون عقوبتها 500 ريال بحق المخالف، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن المركز يراقب تطبيق قرار منع إطعام هذه القرود عن طريق الكاميرات، مضيفا أن تحديد أسباب ومواقع انتشار قرود البابون كانا يعيقان المركز في السابق إلا أن المركز عالج ذلك وتم تحديد مواقع القرود وأعدادها.

#نشرة_الرابعة | رئيس مركز تنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد القربان: تحديد أسباب ومواقع انتشار قرود البابون كانا يعيقاننا في السابق وعولجا حاليا @NCW_center pic.twitter.com/g5i13i12fy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 24, 2023