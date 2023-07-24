قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بإجراء تعديلات على تنظيم الدعم السكني وشروط الاستحقاق، لتسمح لطالب الدعم السكني المتزوج الذي تجاوز الـ 20 عامًا بالتقديم على الدعم، وللمطلقة التي تعول دون قيود مضي السنتين .

وجاء نص التعديل الذي طرأ على شرط السن في المشروع المطروح على منصة “استطلاع”، ” ألا يقـل سـن طالـب الدعـم السـكني المتزوج عـن 20 سـنة، ويُسـتثنى مـن ذلـك الأم أو الزوجـة أو الإخوة مجتمعـين أو مـن يعـد فـي حكـم الأسرة، وذلك بدلًا من المعمول به حاليًا، والذي كان يشترط على مقدم الطلب ألا تقل سنه عن 25 عامًا”.

كما جاءت التعديلات الجديدة لتسمح للمطلقة التي تعول أولادها بالتقديم على الدعم السكني دون شرط مضي السنتين المعمول به سابقًا، بالنص التالي” يقـدم الـزوج أو الأب طلـب الحصـول علـى دعـم سـكني للأسرة؛ وتقدمـه الزوجـة أو الأم إذا كانـت مطلقـة أو الأم متـى كان زوجهـا متوفـى”، ولا يجـوز التصـرف بعـوض أو بغـير عـوض فـي الدعـم السـكني إلا بعـد ســداد الأقساط الماليــة كاملــة.