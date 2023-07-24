أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتعيين متحدث جديد للوزارة.

ونص القرار على تعيين محمد بن أحمد الرزقي متحدثًا رسميًا للوزارة، إضافة إلى مهامه بوصفه مديرًا للشؤون الإعلامية.

ويعد الرزقي من الكفاءات السعودية التي تتميز باكتسابها خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث يحمل درجة البكالوريوس في الإعلام والماجستير في ريادة الأعمال، وعمل في العديد من الجهات الحكومية والخاصة المُمارسة للعمل المهني في مجالات الصحافة التلفزيونية والتواصل المؤسسي.