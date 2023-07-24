أصدر نادي الكويت الكويتي عقوبة ضد لاعبه يوسف ناصر، باستبعاده من المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ويأتي ذلك كعقوبة انضباطية نتيجة لما بدر من اللاعب من تصرفات في لقاء الهلال الودي أمس الأحد.

وكان يوسف ناصر، قد أبدى غضبه بسبب تسديد فيصل زايد لركلة الجزاء في المباراة، وقام بالبصق على المدرب بونياك في واقعة وثقتها الكاميرات بالمباراة

يذكر أن الهلال فاز على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الأحد، باستاد الملك فهد الدولي، استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية.