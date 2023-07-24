قال مدير بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية معيض الشهري أن غدًا الثلاثاء الموعد النهائي لتسليم الفرق المشاركة قوائمها الرسمية في البطولة.

وسيتم استضافة هذه البطولة بالمملكة في مدن الطائف، وأبها، والباحة من الخميس 27 يوليو وحتى السبت 12 أغسطس القادم بحسب صحيفة عكاظ.

وأضاف الشهري أن أسماء اللاعبين يجب أن تكون مقيدة في الاتحادات الأهلية للفرق حتى يتمكنوا من المشاركة في البطولة العربية الكبرى، وفق لائحة نظام البطولة.

وبذلك ستتمكن الأندية «الاتحاد، والهلال، والنصر، والشباب» المشاركة في البطولة من الاستفادة من الثمانية لاعبين الأجانب بعد قيدهم رسميا من قبل الاتحاد.