شهد مطار بيروت الدولي، اليوم الإثنين، عطلا في المكيفات، ما أدى لأزمة بين المسافرين لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبه أكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، أن المشكلة ليست أعطال في المكيفات، لكنها تكمن في انقطاع الكهرباء.

وأوضح أن المناطق اللبنانية بأكملها تشهد انقطاعاً كاملاً للتيار الكهربائي منذ الصباح.