شهد مطار بيروت الدولي، اليوم الإثنين، عطلا في المكيفات، ما أدى لأزمة بين المسافرين لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة.
ومن جانبه أكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، أن المشكلة ليست أعطال في المكيفات، لكنها تكمن في انقطاع الكهرباء.
وأوضح أن المناطق اللبنانية بأكملها تشهد انقطاعاً كاملاً للتيار الكهربائي منذ الصباح.
يعني بلد فيه الاجواء من افضل ما يمكن وهذا رافد اقتصادي مهم للسياحة في الصيف وايضا في الشتاء.
بلد فيه حقول زراعية وسهول وبإمكانه ينتج اضعاف المحاصيل الزراعية الحاليه.
بلد لديه انهار يمكن توليد الكهرباء منها وايضا تصدير الفائض لو تم استغلالها.
اذا اين المشكلة؟
المشكلة في الفساد في السلطة لانه حينما كان رفيق الحريري موجود بالحكم ازدهر لبنان اقتصاديا.