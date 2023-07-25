كشفت بلدية محافظة القطيف عن عدد البلاغات التي تم معالجتها عبر مركز البلاغات 940 و “بلدي ” على مستوى المحافظة.

وأبانت أن عدد البلاغات التي استقبلتها أمانة المنطقة الشرقية في محافظة القطيف بلغ خلال النصف الأول للعام 2023م 5236 آلاف بلاغًا، تتعلق بتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى الخدمات البلدية، وصحة البيئة وأعمال النظافة.

من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني، أن أغلب البلاغات التي تم معالجتها تم استقبالها عبر مركز البلاغات 940، وتطبيق “بلدي”.

وأضاف أن ما تم التعامل معه ومعالجته بلغ 5 آلاف بلاغ وجاري العمل على معالجة 236 بلاغا لارتباطها بجهات خدمية أخرى، أو إدراجها ضمن خطط المشاريع المستقبلية.

وأكد المهندس القرني على تلقي البلاغات والملاحظات على مدار 24 ساعة، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى وذلك من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو منصة “بلدي”.