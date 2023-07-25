قال المختص بالسلامة المرورية صالح الغامدي أن المرور تفرض غرامات على عبور المشاة وقائدي السيارات الذين يسيرون في أماكن غير مخصصة لهم.

وأضاف الغامدي بأن هناك مخالفة على عبور المشاة عندما يعبرون الخط السريع، مشيراً بأن المخالفة تبدأ من ألف ريال وتصل إلى ألفين ريال.

وأردف الغامدي بأن غرامة نقل ركاب في الأماكن الغير مخصصة لهم تصل إلى 900 ريال، مشيراً بأن المرور يشدد على ضرورة إتباع خطوات عبور المشاة على الطرق.