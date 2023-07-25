يلجأ الأشخاص إلى البحث عن كثير من الوسائل التي تساهم في تبريد الجسم في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التى تعاني منها العديد من الدول في فصل الصيف خاصة في هذه الفترة

ولعل آخر هذه الوسائل التي تم اخترعها وتوفيرها للاستخدام الفردي خاصة أثناء التواجد بالخارج وممن يحتم عليهم ظروف العمل التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة؛ هي السترة المكيفة أو الملابس المكيفة

وظهر رجل شرطي في أحد الدول الآسيوية يرتدي سترة مكيفة أثناء تواجده بالشارع في النهار لمتابعة أعماله ومهامه الوظيفية، ما أثار انبهار المارة الذين اقتربوا منه ليروا مدى تأثير هذا المكيف

وتسمح الملابس المكيّفة بتدفق الهواء المتوازي لسطح الجسم ما يعمل على تبخر العرق بسرعة، وتقليل درجة حرارة سطح الجسم، وبفضل سرعة دوران مروحة الرياح تمنع السخونة وتتحكم في الإجهاد الحراري