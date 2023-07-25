في مشهد أثار موجة من الجدل والانتقاد، حاولت الشرطة البريطانية اعتقال امرأة سوداء أمام طفلها بسبب رفضها إثبات دفعها لأجرة صعود الحافلة

وأثارت الواقعة غضب الكثيرين الذين طالبوا بالتحقيق في سلوك الشرطة والتمييز العنصري ووصفوه بأنه غير إنساني بوجود ابنها الذي كان يصرخ ويبكي، بينما رأى آخرون بأن الضباط يؤدون عملهم ليس إلا

واضطرت الشرطة إلى الاعتذار للسيدة بعد أن تأكد الضباط من أنها دفعت الأجرة، وقالت في بيان: “إن هذه المسألة قيد المراجعة ونحن نأخذ جميع شكاوى التصرف غير المهني على محمل الجد”