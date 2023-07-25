قدم طالب يمني يوم الأحد هدية باهظة الثمن إلى معلمه، الذي تعلم على يده قبل ثلاثين عاماً.

وقال المعلم فاروق الظرافي الذي حصل على الهدية على صفحته على الفيسبوك أنه “تفاجأ بزيارة طالبه بعد فراق أكثر ثلاثين عاماً في زيارة مباغتة، ويهديه سيارة ليكزس”.

وأضاف الظرافي: “طالب درَّسته قبل 30 عاما تقريبا، وكان لي معه موقف كأي أب يقف مع أبنائه حين أسعفوه الى إحدى مشافي العاصمه صنعاء لإجراء عمليه مستعجله؛ فتح الله عليه وكمل دراسته واغترب.. وافترقنا كل هذه المدة”.

وأردف الظرافي: “تفاجأت اليوم بزيارته المباغتة، يخبرني أنه أصبح يمتلك مصانع وشركات في السعودية وتركيا، ويهديني سيارة لكزس..LAXUS ثمنها ما يقارب 20 مليون ريال يمني”.

وتابع الظرافي إنه رفض بشدة هذه الهدية، لكن طالبه أصرَّ على يتسلمها معلمه، وبدأ يتأثر وتدمع عيناه فقبلتها بمضض، وشكر طالبه، مضيفاً إنه قد لا يستفيد فيها وهو عاطل عن العمل في المنزل بدون “خروج”.