أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة عن توفر وظائف شاغرة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف لحملة (الثانوية) فأعلى بمدينة الرياض
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مهندس اختبار مساعد (لا تشترط الخبرة).
2- مهندس طيران مساعد (لا تشترط الخبرة).
3- مهندس تصنيع (لا تشترط الخبرة).
4- أخصائي مشتريات.
5- فني اختبار.
6- أخصائي أول دعم المشاريع.
7- مُراقب جودة (الثانوية الصناعية فأعلى).
8- أخصائي حسابات.
9- أخصائي إدارة أداء الشركات.
10- مهندس تصميم.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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