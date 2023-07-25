أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة عن توفر وظائف شاغرة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف لحملة (الثانوية) فأعلى بمدينة الرياض

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مهندس اختبار مساعد (لا تشترط الخبرة).

2- مهندس طيران مساعد (لا تشترط الخبرة).

3- مهندس تصنيع (لا تشترط الخبرة).

4- أخصائي مشتريات.

5- فني اختبار.

6- أخصائي أول دعم المشاريع.

7- مُراقب جودة (الثانوية الصناعية فأعلى).

8- أخصائي حسابات.

9- أخصائي إدارة أداء الشركات.

10- مهندس تصميم.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع

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