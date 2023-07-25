مددت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل هيونداي في المملكة عروضها التي بدأتها في شهر يونيو الماضي وسوف تستمر إلى منتصف شهر أغسطس المقبل على جميع طرازات سيارات هيونداي موديلات 2023.

وذكرت الشركة أنها توفر برامج الأقساط الشهرية الميسرة التي أطلقتها بداية هذا الشهر تزامنا مع الإجازة الصيفية، كما توفر برامج تمويلية حتى منتصف شهر أغسطس حيث تشمل كافة موديلات هيونداي 2023.

وأضافت أن العروض تأتي بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية إضافة إلى 5 سنوات أو 100 ألف كلم ضمان المصنع وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، وأيضا تأمين شامل طوال فترة التمويل من الجهة التمويلية مع صيانة مجانية على أغلب طرازات هيونداي.

وأشارت إلى أنها أتاحت خيارات أكثر لعملاء الناغي لاختيار العرض المناسب والتي شملت بعض طرازات هيونداي 2023 وهي باليسيد وسانتافيه 50% دفعة أولى و 50% بعد 3 سنوات، مع ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100،000 كم بالإضـافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات بالإضافه إلى الصيانة المجانية لمدة 5 سنوات على طراز باليسيد.