نبهت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” بعدم وجود حسابات رسمية تحمل اسمها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبانت أنه تم رصد عدة حسابات تنتحل اسم المنصة، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

ودعت المنصة التي يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطويرها وتشغيلها والإشراف عليها، إلى التعامل مع الحسابات الرسمية للصندوق في حال وجود أي استفسارات، عبر حساب تويتر ‏@HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء ‏@HRDF_Care أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030.

يشار إلى أن المنصة تهدف إلى توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.