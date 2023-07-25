أسدلت محكمة بريستون كراون فى شمال غرب إنجلترا الستار في قضية احتيال نفذها رجل يبلغ من العمر 42 عاما.

وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2017 عندما دانيال كوثبرت أن يستغل وفاة والدته وثقة والده في سرقة أموالهما من خلال الاحتيال على البنوك.

وقام المتهم بتزييف صوت والدته ووالده وسحب من أموالهما واقترض عدة قروض، ولاحظ الأب وجود حركات مشبوهة في حسابه كما اتصلت به شركة بناء لإبلاغه بأنه سيخسر منزله بسبب التأخر عن الدفع، حيث اقترض ابنه عدة قروض باسمه ولم يسددها، واكتشف الأب أن نجله وراء ذلك وتم القبض على الأخير وحكم عليه بالسجن لمدة عامين.