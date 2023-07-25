روى زوج بمحافظة الفيوم في مصر تفاصيل تعرضه للخيانة من زوجته واكتشافه بأنها على علاقة بأشخاص آخرين مارست معهم الرذيلة.

وقال الزوج، أن زوجته تزوجت عرفيًا من أحدهم وأنجبت منه طفلين ونسبتهم إليه، فيما عندما اكتشف أفعال زوجته انفصل عنها على الفور.

وأشار إلى أن زوجته خلال الـ 12 عاما كانت على علاقة بشخص آخر وطلبت الانفصال منه لكي تتزوجه، قائلًا: اتجوزتها وقعدنا 12 سنة مش بنخلف وحبت راجل واتطلقت مني عشان تتجوزه وهو متجوزهاش.

وأضاف: خلعتني عشان تتجوز عشيقها وعشيقها ضحك عليها ومتجوزهاش، وبعد سنتين فضلت تتحايل عليا وعلى أسرتي أني أرجعها.