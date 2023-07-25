كشف جيوفاني كارنيفالي الرئيس التنفيذي لساسولو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن ناديه رفض بيع الظهير الأيسر روجيريو إلى سبارتاك موسكو لأسباب أخلاقية.

وعاد المدافع البرازيلي إلى ساسولو في أغسطس 2017 قادما من الفريق الرديف ليوفنتوس ومنذ ذلك الوقت خاض حوالي 150 مباراة في الدوري الإيطالي مع النادي.

وأوضح كارنيفالي أمس الأحد “هذا حقيقي جدا، المفاوضات تمت بواسطة ممثله، وتلقينا عرضا كبيرا مقابل ثمانية ملايين يورو (8.87 مليون دولار).

وأضاف كارنيفالي “قررنا ألا نستكمل المفاوضات كملاك وإداريين لأسباب أخلاقية لم نرغب في إجراء صفقة مع الروس”.