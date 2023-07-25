رفعت أمانة المنطقة الشرقية 24 سيارة تالفة من أحياء وشوارع مدينة الظهران، وذلك تأتي استمراراً لجهودها في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية مدينة الظهران فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن البلدية ممثلة بإدارة النظافة قامت برفع 24 سيارة تالفة من أحياء وشوارع مدينة الظهران، وذلك بعد استيفاء المهلة النظامية المحددة لأصحابها بإزالتها قبل مباشرة أعمال الإزالة وذلك لما تسببه من تشويه للمظهر العام وتعطيل للحركة المرورية.

وأشار إلى أن ترك السيارات أو الهياكل في الساحات العامة أو المواقف لفترة طويلة يعرض صاحبها للغرامة وأن مسؤولية البلدية تنحصر في رصد السيارات التالفة فقط، وأما فيما يخص السيارات المهملة فيتم رفعها عن طريق الجهات الأمنية.

ودعا القحطاني الجميع للإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940، مهيباً بالجميع إزالة مركباتهم أو الإبلاغ عن المركبات التالفة في الأحياء والشوارع العامة.