ظهرت فتاة مصرية تدعي «شريهان» على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتجول الشوارع وتبحث عن عريس ذات مواصفات خاصة حتى تتزوج منه وتتخلص من العنوسة.

وقالت «شريهان» التي تبلغ من العمر 27 عاما أنها شعرت بالملل من العنوسة وتريد الزواج من رجل مصري، وحددت مواصفات خاصة لابد من توافرها في العريس وهي أن يكون أبيض اللون وذات جسم سمين، ويمتلك ذقن وشنب.

وأضافت «شريهان» بأنها تريد زوج ثري حتى تعيش في المستوى الذي تتمناه، وتسافر معه مختلف الدول العربية والأجنبية وتعيش سعيدة، مشيرة بأنها سوف تغني لزوجها وتسعده خلال فترة الزواج.