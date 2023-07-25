كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف مُتعددة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تطوير الأعمال، أخصائي أول مراقبة المشتريات الاستراتيجية، أخصائي تطوير أعمال، أخصائي أول في أداء الشركات، أخصائي أول توعية، أخصائي أول شؤون الإعلام.

وأفادت الشركة، أن التخصصات المطلوبة: التخصصات الإدارية، التخصصات المالية، التخصصات التقنية، التخصصات الهندسية، بينما التقديم عبر موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات هنا