كشفت دراسة حديثة عن سبب مهم جدا لتنظيف الأسنان، وهو تجنب الإصابة بمرض في الدماغ؛ حيث أكدت أن فقدان أحد الأسنان لدى المصابين بأمراض اللثة، كان له تأثير على الحصين.

وتعد الحصين هي المنطقة المتعلقة بالذاكرة، وتقع في الجزء الصدغي الوسطي على جانبي المخ البشري، فيما يعتبر عدم تنظيف الأسنان، أحد أكثر أسباب أمراض اللثة شيوعا.

وأوضح ساتوشي ياماغوتشي من جامعة توهوكو في سينداي باليابان: “تشير النتائج إلى أن الاحتفاظ بالأسنان المصابة بأمراض اللثة الشديدة، يرتبط بضمور الدماغ”.وأضاف: “هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على صحة الأسنان، وليس مجرد الاحتفاظ بالأسنان نفسها”.

وتابع ياماغوتشي: “فقدان الأسنان وأمراض اللثة، وهو التهاب الأنسجة حول الأسنان الذي يمكن أن يتسبب في انكماش اللثة وتراخي الأسنان، أمر شائع جدا، لذا فإن تقييم الصلة المحتملة بالخرف أمر مهم للغاية”.

ووجد العلماء اليابانيون أن عدد الأسنان وحجم أمراض اللثة مرتبطان بالتغيرات في الحصين الأيسر من الدماغ، وهي المنطقة المرتبطة بمرض الزهايمر، فيما يؤثر مرض الزهايمر، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعا، على الوظيفة الإدراكية والذاكرة والسلوك، ويمكن أن يجعل من الصعب أداء الأنشطة اليومية والحفاظ على استقلال الفرد، مما يؤدي إلى الإحباط والارتباك والقلق وفقدان تقدير الذات.