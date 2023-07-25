أعلن “المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية” عن فتح باب التسجيل في البرامج التدريبية لتشغيل وصيانة الخطوط الحديدية والعمل في شركة مترو العاصمة “كامكو” المشغلة للمسارين الأول والثاني في قطار الرياض . ليشمل التخصصات الآتية :-

«الكهرباء ، الميكانيكا ،الإلكترونيات ،أو ما يعادلها » .

الشروط:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– دبلوم فني في (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها في تخصص (كهرباء، ميكانيكا، الكترونيات)، أو ما يعادلها.

– المستوة المطلوب في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو ما يعادلها.

– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

– لائق طبيًا .

– العمر من 20 – 26 سنة.

– لم يسبق له الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

وتشمل مزايا التدريب :-

– مكافأة شهرية خلال فترة التدريب 3,000 ريال

– التوظيف في شركة مترو العاصمة (كامكو).

– الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج يبدأ من 7,000 ريال.

– التسجيل في التأمينات الإجتماعية والتأمين الطبي.

مدة التدريب:-

– 11 شهر.

موعد التقديم:-

ويبدأ موعد التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/01/06هـ الموافق بالميلادي 2023/07/24م، علي أن ينتهي يوم السبت بتاريخ 1445/01/18هـ الموافق 2023/08/05م.

– يبدأ التدريب يوم الأحد 2023/09/10م

طريقة التقديم :-

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