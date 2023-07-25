أعلن “المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية” عن فتح باب التسجيل في البرامج التدريبية لتشغيل وصيانة الخطوط الحديدية والعمل في شركة مترو العاصمة “كامكو” المشغلة للمسارين الأول والثاني في قطار الرياض . ليشمل التخصصات الآتية :-
«الكهرباء ، الميكانيكا ،الإلكترونيات ،أو ما يعادلها » .
الشروط:-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– دبلوم فني في (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها في تخصص (كهرباء، ميكانيكا، الكترونيات)، أو ما يعادلها.
– المستوة المطلوب في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو ما يعادلها.
– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
– لائق طبيًا .
– العمر من 20 – 26 سنة.
– لم يسبق له الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.
وتشمل مزايا التدريب :-
– مكافأة شهرية خلال فترة التدريب 3,000 ريال
– التوظيف في شركة مترو العاصمة (كامكو).
– الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج يبدأ من 7,000 ريال.
– التسجيل في التأمينات الإجتماعية والتأمين الطبي.
مدة التدريب:-
– 11 شهر.
موعد التقديم:-
ويبدأ موعد التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/01/06هـ الموافق بالميلادي 2023/07/24م، علي أن ينتهي يوم السبت بتاريخ 1445/01/18هـ الموافق 2023/08/05م.
– يبدأ التدريب يوم الأحد 2023/09/10م
طريقة التقديم :-
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