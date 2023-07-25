تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫15557 مقابل الريال الواحد 0٫24064
الدولار: 3٫75068 مقابل الريال الواحد 0٫26662
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73455
دينار أردني: 5٫29017 مقابل الريال الواحد 0٫18903
دينار كويتي: 12٫21786 مقابل الريال الواحد 0٫08185
الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062
الدرهم المغربي:0٫38414 مقابل الريال الواحد 2٫60580
الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23753
التعليقات
اترك تعليقاً