يتوقع أن يكون مشروع الحافلات السريعة ذات المسار المحدد BRT الذي أطلقته هيئة تطوير المدينة المنورة بالشراكة مع القطاع الخاص، باكورة شبكات حافلات النقل السريع في المدينة المنورة الذي يخدم سكان المدينة إلى جانب الحجاج والمعتمرين.

وسيتم قريبًا بدء تنفيذ مسار خاص للحافلات السريعة BRT في طريق السلام في ⁧‫المدينة المنورة‬⁩، أحد أهم الطرق الرئيسية المرتبطة مع المسجد النبوي.

ويعد المشروع من المشاريع الحيوية التي ستسهم في ربط أهم وجهات المدينة ببعضها بمجموع أطوال 52 كم.

وتأتي مبادرة حافلات النقل السريع، «لتترجم مستوى الرعاية والعناية الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمدينة المنورة وزائريها، وتمثل الخيار الأنسب لتعزيز منظومة خدمات النقل العام.