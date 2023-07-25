أثارت شقيقة مشهورة سناب شات رهف القحطاني ووالدتها غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل، بظهورهم وهم يتغنون وينسجمون على أنغام هيضوني بينما تقود الأم السيارة.

وجاءت شقيقة القحطاني ريناد وهي منسجمه وتتغنى وتتغزل بوالدتها بينما الأخيرة تقود السيارة وتبتسم .

وانهالت تعليقات الرواد على المقطع مهاجمين والدة رهف حيث علق أحدهم قائلاً:” بس باقي جدتهم تطلع وتكتمل العايلة”، بينما قال آخر :” واخذين الوضع تجارة، الأم محترفة.”

وكانت رهف القحطاني قد أثارت ضجة واسعة من قبل بعد ظهورها بالحجاب مع والدتها بالسيارة، حيث اتهمها الجمهور حينها بشرب الخمور بسبب حالة الانسجام التي ظهرت بها .