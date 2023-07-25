نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة له برفقة نجم الملاكمة الأمريكي السابق، مايك تايسون، مُشيرًا إلى أن هناك مفاجأة قادمة.

وعلق آل الشيخ على صورته الذي قام بمشاركتها عبر تويتر، قائلاً: “مع أخي، الأسطورة مايك تايسون، هناك مفاجأة قريبة قادمة.”

ولم يكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه آل الشيخ عن أية تفاصيل أخرى عن المفاجأة.

وكان آل الشيخ قد أعلن في وقتٍ سابق عن استضافة المملكة مباراة ملاكمة “من العيار الثقيل في 28 أكتوبر المقبل، بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، تزامنًا مع افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ، حينها في بيان عبر حسابه في تويتر، إن المباراة تهدف إلى معرفة “أشرس رجل على وجه الأرض”، وأنها ستُلعب وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية.

ومن المقرر أن يتم تنظيم المباراة بين تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو في في افتتاح موسم الرياض، أحد أبرز الفعاليات الترفيهية التي يجري تنظيمها في المملكة منذ انطلاقه في عام 2019”.