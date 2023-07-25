أعرب والد جود الظافري عن سعادته البالغة بالمركز الذي حصدته ابنته، ووصفه بأنه شعور لا يوصف، وذكر أن هذه المسابقة تُقام كل سنة، وكانت هذا العام في تركيا.

وأضاف في لقائهم علي قناة الإخبارية أن جود كانت متحمسة جدا للمشاركة، علي الرغم من ضيق وقتها وانشغالها باختباراتها، لكنها وضعت الوطن نصب أعينها حتي تحصد انجاز ينسب له.

وأردفت جود أن المسابقة عبارة عن حل المسائل الرياضية بطريقة يدوية، ويتم حساب الفائزين عن طريق حل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت.

وأكدت جود أن وقتها كان ضيقا جدا للتحضير للمسابقة، حيث استغرقت حوالي شهر فقط للتحضير، بسبب انشغالها باختباراتها النهائية.