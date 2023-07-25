كلما مضت الأيام والتجارب، كلما أدركنا أن العطاء أجمل وألذ من الأخذ، وأن الحياة عابرة والبشر عابرون، ولن يبقي حقا إلا الأثر الطيب.

ففي موقف رائع ونبيل وليس جديد على شبابنا الغالي، قام شاب بإهداء صديقه الكوري الذي يعرفه منذ عشر سنوات تمرًا، معربًا له عن حبه وامتنانه لصداقتهم الطويلة.

وظهر الكوري وهو في بالغ سعادته عندما دخل عليه صديقه وهو يعمل ويحضر له التمر ليهديه له، ليظهر على الأخير ملامح الامتنان والحب لما فعله صديقه من أجل إدخال السرور عليه.

ولقى المقطع الرائع تفاعلاً واسعًا من قِبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحد الأشخاص قائلاً:” الثقافه السعودية محببه لدى الأجانب عندما يتعرفون علىها .