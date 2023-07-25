انخفضت الصادرات السعودية السلعية بنسبة 32.1% في مايو الماضي على أساس سنوي، إلى 97.1 مليار ريال، قياسا على 143 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الميزان التجاري السلعي (الفرق بين الصادرات والواردات) سجل فائضا بقيمة 29 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 87 مليار ريال فائضا في الشهر المماثل من 2022.

وتراجعت الصادرات النفطية بواقع 43.5 مليار ريال أو 37.7% في مايو، لتهبط إلى 72 مليار ريال، فيما زادت الواردات من السلع بنسبة 20.9% أو 11.7 مليار ريال في مايو 2023 لتسجل 67.7 مليار ريال.