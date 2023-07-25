في مظهر رائع وخيالي، قام رجل في خميس مشيط يدعى الشيخ عبدالرحمن ببناء منزله على أحجار كبيرة مذهلة منذ أعوام .

وظهر الشيخ عبدالرحمن في مقطع فيديو وأحد المارة يسأله قائلاً:” بالله علمني كيف سويت هذا البيت وكيف استخدمت هذي الركب وهذي الحجارة وكيف تحملها.”

ليجهش الشيخ ضاحكًا بعفوية قائلاً:” يا مرحبا حياك الله والله القصة طويلة، هذا البيت بني حسب خبرتنا وعلمنا في الهندسة والعمارة والبناء، وتوفيق الله أولاً .

وحظي مقطع الشيخ على تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحدهم:” الحجارة هذي ما يكسرها إلا التفجير ويقعد يفجر فيها سنين، فهي راسية رواسي الجبال وثابتة ومكينة ولا تتحرك أبدًا بإذن الله، عندنا المدينة العالية في أبها اعجوبة، مبنية فوق الحجارة ويرتادها الآلاف ولا في خوف منها أبدًا.”