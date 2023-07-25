أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء عن طقم‬⁩ الموسم الجديد الذي من المقرر أن يخوض به الفريق منافسات الموسم القادم.

ونشر النصر مقطع فيديو عبر توتير لعدد من نجوم الفريق، ومنهم البرازيلي أندرسون تاليسكا والإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعبد الرحمن غريب يرتدون طقماً باللونين الأصفر والأزرق من تصميم شركة “نايك” .

وسيخوض النصر أولى مواجهاته بالطقم الجديد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة ودية، غدًا الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023 – 2024.