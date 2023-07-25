أطول جنبية في العالم بطول ١٤٦ سم مصبوبة من الفضة، وبها نقوش وزخارف مميزة، موجودة في متحف آل سلمة في بلقرن.

وصاحب الجنبية يدعي مهدي السبعاني الذي يستخدمها عادة في المناسبات واستقبال الضيوف، كطريقة من طرق الترحيب بهم.

وقال السبعاني في لقاء متلفز علي قناة الإخبارية، أن الجنبية صُممت علي الطراز الجنوبي، وهي جنبية قديمة جدا، وتم تصنيفها في الجندرية لأنه شارك بيها في الجندرية ثلاث سنوات علي التوالي ٣٧،٣٨،٣٩.

وأضاف أنها صُنفت كأكبر جنبية بالعالم، وعند انتهائه من استخدامها يقوم بوضعها في متحف آل سلمة، وفي محاولة منه من مشاركتها مع غيره، فإنه يعطيعها للناس للتصوير بها والرقص ورؤيتها عن كثب.

وأكد أنها تعتبر من النوادر، كما أنها تعتبر ملك لمتحف آل سلمة، وهو متحف مهتم بالتراث الشعبي، ويعتبر من أهم الأماكن في محافظة بلقرن، وذلك لما به من نادر وقطع مميزة.