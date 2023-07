اعتدى مهاجم سبورتينغ كنساس سيتي، المكسيكي آلان بوليدو، على منافسه الكولومبي، ييرسون موسكيرا، مدافع سينسيناتي، عندما فقد أعصابه خلال مباراة الفريقين في كأس الدوريات بالولايات المتحدة.

وكان فريق كنساس سيتي متقدمًا بنتيجة مريحة 2-0، في الدقيقة 30 عندما حاول بوليدو استخلاص الكرة من موسكيرا، لكن الأخير نجح في مراوغته ليضطر المهاجم المكسيكي لعرقلته ويسقط كلا اللاعبين أرضًا .

وظهر المدافع الكولومبي منزعجًا فقام بدفع بوليدو، الأمر الذي أغضب الأخير الذي رد بنطح منافسه.

والجدير بالذكر أن هذه النطحة أعادت إلى الأذهان “النطحة” الشهيرة التي وجهها النجم الفرنسي السابق ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، للإيطالي، ماركو ماتيراتزي، في نهائي مونديال ألمانيا عام 2006.

Alan Pulido is sent off for Sporting Kansas City due to a headbutt after the whistle. Pulido will NOT feature in the highly anticipated matchup with his former team, Chivas. A Pulskamp OG halved the lead just moments later, now a weather delay.#AllForCincy 1-2 #SportingKC pic.twitter.com/6YraVnIVyd

— MLS NETWORK (@mlsnetwork) July 24, 2023