صرحت الأمم المتحدة اليوم عن بدء عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة صافر الموجودة في البحر الأحمر في اليمن، إلي سفينة أخري.

وأضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له: أن العملية تهدف إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة العملاقة صافر.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له: بدأت الأمم المتحدة عملية نزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم، مضيفا: تجري الآن عملية معقّدة في البحر الأحمر، لنقل مليون برميل نفط من سفينة صافر المتداعية إلى سفينة بديلة، وذكر البيان ان العملية بدأت عند الساعة 10:45 بتوقيت اليمن.

ومن المتوقع أن المدة المستغرقة لنقل 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة حوالي 3 أسابيع، أو نحو 19 يوما. وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.

بشار إلي أن هذه العملية يتم الإعداد لها منذ سنوات، بغية حماية البشرية من خطر تسرب النفط الي البحر الاحمر، وقامت الولايات المتحدة بشراء سفينة أخري لاتمام عملية النقل من صنافر الصدئة.