تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محزن للشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير في أحدث ظهور له حيث بدى فاقدًا لقدرته الجسدية بعد خلافاته الأسرية مع والده وانهيار وزنه .

وجاء بوراك بينما يستعرض طبخاته الشهيرة المعروفة ولكن هذه المرة على غير عادته وحماسة وقوته الجسدية، وعلى الرغم من تشجيع الكثيرين حوله وتصفيقهم الحار لم يستطع بوراك الاستكمال بسبب ضعف قدرته الجسدية .

وظهر التركي الشهير وهو يحاول قلب طبخة رائعة ولكنه توقف ولم يستطع الاكمال ويبدو وكأنه محطم داخليًا بسبب ما مر به .

وكان بوراك قد أقدم على رفع شكوى جنائية ضد والده؛ بسبب بيعه مطاعم خاصة به دون علمه واحتياله عليه.

والجدير بالذكر أن أزمة بوراك ووالده نشبت عقب زلزال قهرمان مرعش المدمر قبل أشهر، إذ سعى بوراك على مساعدة المناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.