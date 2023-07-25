نجح فريق القسطرة القلبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إجراء أول عملية زراعة صمام أورطي على مستوى منطقة تبوك لمريضين في العقد السادس من العمر ، عن طريق القسطرة باستخدام تقنية “TAVI” دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي.

وأوضح الفريق الطبي، أن المريضين كانا يعانيان من تضيق في الصمام الأورطي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرر إجراء عملية قسطرة للمريضين حيث تمّت زراعة صمام من نوع “Edwards” يتوسع عن طريق البالون، وقد تكللت بالنجاح وحالة المريضين الصحية جيدة.

ويعد نجاح هذه العملية إمتداداً لسلسلة الانجازات الطبية التي يحقهها مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، فيما مركز القسطرة القلبية بتخصصي تبوك أجرى خلال النصف الأول من هذا العام عدد 2044 عملية قسطرة.