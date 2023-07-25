حرص صانع المحتوى الشهير “سبيد” ونجمة تلفاز الواقع “كيم كاردشيان” على حضور مباراة النصر الودية ضد باريس سان جيرمان في اليابان، وقد تواجدت كاردشيان بصحبة ابنيها التي سبق أن كشفت عن حبهما الكبير لكرة القدم.

وتوجه سبيد للقاء كاردشيان وطفليها وقد أبدى دهشته من عدم ارتدائهما قمصان النصر الخاصة بنجمه كريستيانو رونالدو وظهورهما بدلًا عن ذلك بقمصان باريس سان جيرمان، وقد حاول “عاشق رونالدو” إقناعهما بارتداء “تيشيرت” النصر.

وسأل سبيد ابن كاردشيان عن الأفضل بين ليونيل ميسي ورونالدو، فأجاب “رونالدو”، لتتدخل والدته وتطلب منه اختيار اللاعبين معًا وعدم تفضيل أي منهما على الآخر.