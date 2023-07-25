كشفت بعض المصادر المطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة يدعم صفقة للاستحواذ على سلسلة متاجر التجزئة البريطانية الراقية سيلفريدجز بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني، و تأتي الصفقة في إطار محاولات صندوق الثروة السيادي السعودي لتنويع الاقتصاد.

وقالت المصادر وفقًا لصحيفة “التلغراف البريطانية” أن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، استحوذ على حصة في المتجر التاريخي متعدد الأقسام عبر شركة العقارات النمساوية Signa Holding، واستحوذ الصندوق علي ما يقرب من ٥٠٪ من المتاجر في أغسطس.

ولا تعد صفقة سيلفريدجز الأولي من نوعها، ولكنها استكمالا لثلاثة استثمارات رفيعة المستوى في المملكة المتحدة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بعد أن استحوذ أيضا على حصة غالبة في نادي نيوكاسل يونايتد في عام 2021،وأصبح ثاني أكبر مساهم في شركة أستون مارتن العام الماضي.