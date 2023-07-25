أثار مشروع الكرة السعودية ضجة عارمة في وسائل الإعلام العالمية؛ حيث نالت الصفقات التي تم عقدها في الدوري السعودي إعجاب الكثيرين.

ويسعى دوري المحترفين إلى جذب أشهر اللاعبين في كرة القدم هذا الصيف، للانضمام إلى الدوري الذي تحول إلى مسرح كرة قدم عالمي والوجهة الأولى لأفضل المواهب.

وأصبح نادي الهلال اليوم ينافس أندية عالمية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين على فرصة التوقيع مع ‎المهاجم الفرنسي مبابي؛ حيث أن القوة الناعمة السعودية قد وضعت أنديتنا في مصاف أفضل أندية العالم.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد ذكرت أن الأندية السعودية الكبرى بدأت مفاوضاتها في الفترة الأخيرة، مع اللاعبين الذين قد يوافقون على الرحيل عن القارة الأوروبية، للعب في الدوري السعودي.