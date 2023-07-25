أشار الدكتور خالد النمر إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، إلي وجود مرض يمسي مرض الجبال وهو يأتي لبعض متسلقي الجبال، أو السائحين الذين يرغبون بالتسلق وهم ليسوا من أهل المنطقة.

وتأتي أعراض مرض الجبال ضيق في التنفس وصداع وخمول وتعب وغثيان،ويصاب به الشخص عادة حسب سرعة الصعود وارتفاع المكان المقصود وهل هو من سكان تلك المنطقة، وهناك أدوية مثل acetazolamide و dexamethasone فعّالة في التحكم بتلك الأعراض للأشخاص التي تكون احتمالية اصابتهم عالية.

وأضاف النمر أنه اذا كان لديك اي من هذه الأعراض فلا ننصحك بالذهاب للمرتفعات الجبلية فوق ٢٥٠٠ متر اذا لم تكن من سكان تلك المناطق سابقاً:

١.من لديه ضعف شديد في كفاءة الرئتين.

٢.من لديه ضعف شديد في القلب.

٣.من لديه ارتفاع في الضغط الرئوي.

٤.من لديه انقطاع في التنفس الليلي.

٥.من يتناول أدوية منومة.

وعلي السياح الذين يرغبون بالذهاب للمرتفعات أن يكون صعودهم على مراحل وليس سريعاً ليعطي الجسم فرصة للتأقلم على انخفاض الأكسجين وانخفاض الضغط الجوي خاصة الذين يعانون أمراض في القلب أو الرئتين.