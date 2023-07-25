أثارت الإعلامية السورية سارة نخلة ضجة واسعة بين جمهورها بعد مشاركتها مجموعة من الصور المثيرة في أحدث إطلالة لها من مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة .

ونشرت نخلة مجموعة صور لها عبر انستغرام والمثير في الأمر أنها اعتمد وضعيات تصوير تبرز جمال خصرها، بالإضافة إلى إطلالتها الجذابة باللون البينك، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها معتمدة وضع ميكب جريء وملفت .

و تعتبر سارة نخلة من النجمات اللاتي تجذب الأنظار حول الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات كالمهرجانات أو الإطلالات اليومية، ويصفها الجمهور دائمًا “بالجريئة” بسبب إطلالتها ووضعيات تصويرها المثيرة .

يُذكر أن سارة نخلة فنانه سورية ولدت في الدمام في وعاشت بها 13 سنة ثم عادت إلى سوريا واستكملت دراسة الصيدلة هناك ثم انتقلت إلى مصر في عام 2013، وتزوجت من الفنان احمد عبد الله محمود 2015.

وعلى الرغم من رفض أهلها توجهها إلى الوسط الفني، إلا أن والدتها قامت بتشجعيها ثم بدأت العمل كمذيعة ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ومن بعدها ملكة جمال العرب، وحصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ووصيفة ملكة جمال العرب 2015 .