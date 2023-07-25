سلط تقرير سويسري الضوء على سياسة المملكة، ودبلوماسية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وقالت صحيفة “بليك” السويسرية: “الأمير محمد بن سلمان يشكل وزنًا ثقيلًا في الدبلوماسية والجغرافيا السياسية خارج الشرق الأوسط”.

وأضافت في تقريرها: “السعودية أصحبت تصدر الأوامر إلى فرنسا بعد أن كانت مستوردة لأسلحتها فقط”.

يذكر أن ولي العهد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتمعا الشهر الماضي، في قصر الإليزيه، وتم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وسبل تطويرها.