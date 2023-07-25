كشف بعض الشباب عن حيل التسويق الوهمية التي تتبعها بعض المقاهي بالرياض لجذب الشبان والفتيات.

وأقر بعضهم بأنهم يشاركون في طوابير المقاهي مقابل مشروب مجاني أو مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه مسبقا، فيما أكد أخرون أن هناك جروبات في تطبيقات التواصل الاجتماعي كالواتساب تكون متخصص في الإعلان عن “لاينات القهوة” أي المقهى الذي سيقدم لمن يقف أمام واجهته في طوابير مقابل خصومات على المنتجات أو مبلغ مالي أو مشروب مجاني.

من جهته، قال المختص في التسويق، عبدالله الحسين، إن بعض التجار يدفعون للأشخاص للوقوف في الطوابير مقابل مشروب مجاني.

وأضاف أن البعض الآخر يفضل هذه الطوابير للعيش في أجواء مختلفة وقضاء أوقاتهم في التعارف وتبادل الأحاديث.

فيديو | المختص في التسويق عبدالله الحسين: بعض التجار يدفعون للأشخاص للوقوف في الطوابير مقابل مشروب مجاني #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/LE86jMBPiY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2023