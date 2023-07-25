أدي نادي الهلال مرانه الرئيسي ،اليوم، استعدادًا لمواجهة أهلي طرابلس الليبي ، الخميس المقبل ، وذلك ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وبدأ المدير الفني “جورج جيسوس” الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين ، وفرض الجهاز الفني تدريبات بدنية ولياقة في صالة الإعداد البدني .

كما شرح “جيسوس” بعض الجمل التكتيكية علي جزء من الملعب .

ويُذكر أن اللاعب” محمد العويس” لم يشارك في المران ، نظرًا لشعوره بالآلم في الكتف .

واختتم جيسوس المران بمناورة فنية ، لتغادر بعثة الهلال إلى أبها ؛ تأهبًا لخوض منافسات البطولة .