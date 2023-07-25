أكد المستشار القانوني حبيب العنزي، أن التأمين لم يوضع للتكسب بل وضع لتعويض المستفيدين.

وقال العنزي في تصريحات إذاعية: “التأمين وضع للتعويض المادي وعليك الإثبات لشركة التأمين لنسد باب الاحتيال”.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلنت سابقا أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر يونيو الماضي بلغت أكثر من 10.4 مليار ريال، في حين بلغت المعاملات المنجزة أكثر من 2.7 مليون معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني بالكامل.