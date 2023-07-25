أبدى نادي باريس سان جيرمان موافقته لنادي ‎الهلال بالتفاوض مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأشارت المؤشرات المطروحة أن مبابي يرغب بشكل كبير في خوض التجربة الجديدة والمشاركة في بطولة دوري الأبطال، وفقا لما ذكرته مراسلة الإخبارية.

كما يدعم بعض المقربين من مبابي فكرة انضمامه إلى صفوف الهلال.

وأصبحت مفاوضات ‎الهلال مع مبابي حديث الشارع الرياضي في فرنسا، لأنها الأكبر في العالم.