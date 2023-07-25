أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي علي أكاديمية “جالي سياد” العسكرية في مدينة “مقديشو” ، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

كما أعرب معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تنديده بهذه العملية النكراء .

وقدم الأمين العام خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبها، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين .

كما أكد معاليه علي موقف المنظمة الثابت ، والذي يدين بجميع أعمال الإرهاب والتطرف والعنف ، مؤكدًا علي دعمها جهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته.